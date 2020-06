Il direttore dell’Asst di Vimercate in diretta con Regione Lombardia VIDEO

Il direttore dell’Asst di Vimercate, Nunzio del Sorbo, collegato in diretta con Regione Lombardia nel corso dell’approfondimento quotidiano dedicato all’emergenza Coronavirus.

Il direttore dell’Asst di Vimercate in diretta con Regione Lombardia

Il direttore dell’Asst vimercatese ha raccontato in diretta come la situazione di emergenza dovuta al Coronavirus sia in progressivo miglioramento nel corso delle ultime settimane, anche in Brianza. In particolare facendo riferimento al fatto che nel presidio di Vimercate da alcuni giorni non ci sono più pazienti ricoverati in terapia intensiva, come abbiamo avuto modo di raccontarvi anche qui.

“Aggiungiamo anche che c’è un progressivo decongestionamento dei Pronto Soccorso dai pazienti sospetti Covid – ha spiegato in diretta. Oggi siamo sull’ordine di 1-2 pazienti ogni due/tre giorni che poi nella maggior parte risultano negativi”.

“Vimercate, in piena emergenza, era diventato un ospedale quasi esclusivamente Covid. Oggi invece assistiamo ad un progressiva diminuzione dei casi anche negli ospedali brianzoli”.

Riascolta qui l’intervento del Direttore dell’Asst di Vimercate Nunzio Del Sorbo.