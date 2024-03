Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si trovava in Brianza al momento del grave malore. Il dirigente viola è stato soccorso ieri, domenica 17 marzo 2024, in un noto hotel di Cavenago: ricoverato al San Raffaele, versa in condizioni sono critiche. La partita in programma contro l'Atalanta è stata rinviata.

Il malore

L'allarme è scattato ieri pomeriggio, domenica 17 marzo 2024, intorno alle 15. Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, si trovava in albergo a Cavenago, in attesa di recarsi a Bergamo, dove alle 18 i viola avrebbero dovuto sfidare l'Atalanta per la 29esima giornata del campionato di Serie A. All'improvviso il dirigente della Fiorentina si è sentito male: sul posto si sono precipitati un'ambulanza e un'automedica, giunti all'hotel in codice rosso. Le condizioni di Barone sono apparsa fin da subito molto delicate e l'uomo, 57 anni, è stato trasportato sempre in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Qui il direttore generale della Fiorentina è stato preso in carico dall'equipe del dottor Zangrillo. La partita contro l'Atalanta, intanto, è stata rinviata a data da destinarsi, con i giocatori toscani che si sono radunati al San Raffaele per stare vicino a Barone.

Il comunicato della Fiorentina

Nelle scorse ora la società viola ha diramato un comunicato stampa relativo alle condizioni di Barone. Oggi, martedì 18 marzo, è quindi previsto un nuovo aggiornamento.