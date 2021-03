Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Vimercate compie 15 anni: gli auguri arrivano dai bambini

Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Vimercate compie 15 anni. I bambini festeggiano i pompieri con tanti messaggi di auguri e disegni colorati.

Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Vimercate compie 15 anni

Quindi anni di attività intensa. Giorno e notte, 24 ore su 24. Un presidio di sicurezza fondamentale per i cittadini.

Parliamo del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Vimercate che compie 15 anni. Come sottolineato da Claudio Giacalone, Comandante dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, si tratta di “un importante presidio che veglia sulla sicurezza dei cittadini nel cuore della provincia, in una delle aree più urbanizzate ed industrializzate d’Italia”.

Quasi 9.000 gli interventi effettuati nel corso dei 15 anni trascorsi, sempre con entusiasmo e impegno, al servizio della collettività.

E proprio in occasione della ricorrenza, ai pompieri in servizio presso il distaccamento vimercatese, è arrivata una delle sorprese più inaspettate e piacevoli, soprattutto in questo periodo di preoccupazioni e incertezze dovute all’emergenza sanitaria in atto: tanti disegni da parte dei bambini del territorio che, nel rappresentarli in mille forme e colori diversi, non hanno fatto altro che confermare quanto sia importante il loro ruolo.

Tanti auguri quindi, con i messaggi e i disegni dei più piccoli!