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Si è conclusa domenica sera tra gli applausi e la commozione del pubblico la seconda edizione del Concorso Lirico Internazionale «Città di Arcore», appuntamento di spicco inserito nel progetto quinquennale «Arcore Città della Musica e dei Giovani» promosso dall’Assessorato alla Cultura. Per tre giornate intense la cornice di Villa Borromeo si è trasformata nel cuore pulsante della lirica mondiale, culminando nel Gran Concerto Finale e nella solenne cerimonia di premiazione. L’edizione di quest’anno ha assunto un rilievo artistico straordinario, ideata per celebrare il centenario della prima assoluta di Turandot, il capolavoro di Giacomo Puccini andato in scena alla Scala di Milano nel 1926.



I vincitori: trionfa il soprano Alessia Rosa D’Abruzzo

La kermesse, organizzata dall’assessore Evy De Marco, ha visto confrontarsi 43 giovani cantanti lirici under 35 provenienti dai cinque continenti. Tra i partecipanti figuravano artisti giunti dai palcoscenici di Stati Uniti, tra cui una voce arrivata da New York, Cina, Giappone e Australia, oltre che da diversi paesi d’Europa, dall’Africa con un baritono dal Camerun e naturalmente dall’Italia, rappresentata da cinque concorrenti.

La serata finale di domenica ha proclamato i vincitori, ai quali sono stati consegnati importanti premi in denaro insieme a preziose e concrete opportunità di avvio alla carriera. Il Primo Premio «Città di Arcore», del valore di 3.000 euro offerti dal Comune, è stato assegnato al soprano ventiquattrenne Alessia Rosa D’Abruzzo, originaria di Sant’Agata de’ Goti ma di radici lombarde grazie ai genitori pavesi. La giovane cantante ha incantato la giuria con una toccante esecuzione dell’aria «Sì, mi chiamano Mimì» da La Bohème, conquistando inoltre un’audizione ufficiale offerta dal Comune di Lucca. Il Secondo Premio «Turandot», pari a 1.500 euro messi a disposizione dalla Fondazione G. Puccini, è andato a Wang Duoduo, baritono ventitreenne di Shanghai, al quale è stato offerto anche uno stage formativo presso l’Akademie Belcanto, opportunità riconosciuta ex aequo al baritono Giovanni Baraldi. Il Terzo Premio «Città di Lucca», con una dotazione di 1.300 euro offerti dall’omonimo comune, è stato assegnato ex aequo al tenore australiano di 37 anni Yuan Ding, giunto da Sydney, e a Stella Dicusara, soprano moldavo di 33 anni da tempo residente a Parma.

I premi speciali e la commissione internazionale

I riconoscimenti speciali hanno voluto valorizzare ulteriori spessori artistici ed emergenti. Il Premio Speciale «Felice Schiavi» di 1.000 euro, offerto dal Comune per onorare la memoria del celebre baritono arcorese scomparso nel 2019, è stato attribuito a Francesco Bossi, baritono trentunenne di Sesto San Giovanni. Il Premio Speciale «Giovani Interpreti» di 600 euro, messo in palio dalla Shanghai Art Gozo Communication Co., Ltd e destinato al miglior talento emergente, è andato infine al baritono ventispercenne Giuseppe Matteo Serreli, proveniente da Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari.

A valutare le interpretazioni è stata una commissione di elevatissimo profilo internazionale, presieduta dal maestro Shi Zong, docente al Conservatorio di Shanghai, e composta dai maestri Mei Lin, Jochen Schönleber, Carlo Balzaretti e da Luigi Viani in rappresentanza della Fondazione Puccini. Durante le selezioni e nella prova finale di domenica, i concorrenti sono stati accompagnati al pianoforte dai maestri collaboratori Damiano Cerutti e Shi Zhuoting. La premiazione ha visto la presenza del sindaco di Lucca Mario Pardini, nella sua veste di Presidente della Fondazione Puccini di Lucca, a suggellare la forte sinergia stretta tra la città di Arcore e i luoghi pucciniani.

L’assessore De Marco: «Una grande rete per sostenere i giovani»

“Il successo della manifestazione è il risultato di una felice rete istituzionale che comprende i patrocini della Provincia di Monza e Brianza, del Consorzio Brianteo Villa Greppi, della Città di Lucca e della Fondazione Giacomo Puccini, unitamente al sostegno dello sponsor tecnico Yamaha Music Europe e alla collaborazione di Pro Arcore, del Conservatorio G. Puccini, di Early Music Italia / Brianza Classica e del Comune di Concorezzo — ha sottolineato l’assessore De Marco — Questi ultimi due enti offriranno ai vincitori la possibilità di esibirsi in concerto all’interno delle rispettive stagioni musicali. Un apporto fondamentale all’organizzazione è giunto dalla segreteria artistica curata da Margherita Senes, dall’Ufficio Cultura guidato da Colombo e dallo staff della Biblioteca comunale per la gestione complessiva dell’evento”.

I prossimi appuntamenti pucciniani a Villa Borromeo

Le celebrazioni pucciniane ad Arcore proseguiranno nelle prossime settimane in Villa Borromeo d’Adda con due importanti momenti ad ingresso libero. Sabato si terrà la conferenza-concerto del professor Sartorelli del Conservatorio di Milano dedicata alla genesi di Turandot, mentre domenica alle 16 andrà in scena l’appuntamento commemorativo «Felice Schiavi: la voce di Arcore nel mondo», promosso con Cantoalato Academy, Ottava Nota e Maestro Store Milano, che vedrà il soprano Maila Fulignati e il tenore Daniele Falcone interpretare celebri arie di Donizetti, Verdi e Puccini con l’accompagnamento al pianoforte del Maestro Gioele Muglialdo e gli interventi del professor Giovanni Marchisio e di Marcello Schiavi.