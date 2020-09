Il figlio di tre anni salva la mamma picchiata dal papà

Quando ha visto il papà che picchiava la mamma è uscito di corsa da casa e ha citofonato ai vicini per chiedere aiuto. Un gesto da grande compiuto da un bambino di tre anni

Il figlio salva la mamma

A finire in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate è stato un uomo di 36 anni residente a Limbiate. Qui, la scorsa notte, si è verificato l’ennesimo dramma di una donna, vittima delle violenze dell’uomo che avrebbe dovuto amarla e con la quale aveva anche avuto un figlio di tre anni. Piccolo cui la mamma deve la sua salvezza. Perché, quando la donna si è messa a urlare, evidentemente spaventato, il bambino è corso fuori sul pianerottolo a suonare ai vicini per chiedere aiuto. Vicini che hanno composto il 112, dando l’allarme. Quando i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno sono entrati in casa, l’uomo stava colpendo con violenza, attraverso calci, pugni e morsi, la coniuge 33enne che poi è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata medicata senza necessità di ricovero. L’uomo colto nella flagranza del reato è stato tratto in arresto anche perchè la donna, confortata dai carabinieri, ha denunciato il fatto, riferendo di altri precedenti simili episodi.

L’arrestato, che ha agito sotto l’effetto di alcolici, è risultato già noto alle Forze dell’ordine. La convalida dell’arresto verrà eseguita al Carcere di San Vittore dove è stato tradotto per rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria del Tribunale di Milano.

