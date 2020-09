Il giorno è giunto: chiude per sempre il passaggio a livello

Per la storia di Arcore rappresenta sicuramente un giorno importante: da questa mattina infatti il passaggio a livello è chiuso. Per sempre

Il passaggio a livello della discordia

Da questa mattina alle 8 operai sono al lavoro per chiudere per sempre il passaggio a livello ferroviario di via Battisti. Sono state posizionate delle transenne per indicare la novità e alcuni agenti della Polizia Locale, sia dalla parte di via Gilera-Casati che dalla parte di via Battisti, sono sul posto per verificare che tutto proceda per il meglio. Al momento non si registrano problemi particolari, ma il vero banco di prova per la viabilità arcorese si avrà solo da lunedì, con la ripresa delle scuole. E molti automobilisti che conoscono il traffico mattiniero di via Casati e di via Gilera e che ora, per raggiungere Vimercate, doranno arrivare al ponte della Peg Perego già incrociano le dita…

Chiusura annunciata da tempo

Il provvedimento era stato annunciato da tempo dall’Amministrazione comunale. Come noto, infatti, la Giunta guidata da Rosalba Colombo aveva deciso, in accordo con Rfi Italia di chiudere il passaggio su binari lungo la strada che da Oreno porta verso il centro di Arcore. Tra i motivi addotti anche la pericolosità di quel punto teatro anche di incidenti.

Realizzato il sottopasso ciclopedonale

Nel frattempo l’Amministrazione ha dato corso, non senza polemiche, alla realizzazione di un sottopassaggio ciclopedonale a poche decine di metri di distanza che oggi è stato aperto

