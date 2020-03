Il giorno nero di Mezzago: due decessi per Coronavirus. Il triste annuncio è stato dato dal sindaco Massimiliano Rivabeni.

Questo il messaggio inviato dal sindaco Massimiliano Rivabeni a tutti i cittadini di Mezzago.

“Care e cari mezzaghesi, oggi per la nostra comunità è un giorno triste – ha dichiarato Rivabeni – Nella lotta contro il virus che ci sta mettendo a dura prova, due nostri concittadini non ce l’hanno fatta e non sono più tra noi. Esprimo le più sincere e sentite condoglianze alle famiglie e ai loro cari a nome mio, del Consiglio comunale e di tutta la comunità mezzaghese. Affranti per la dolorosa circostanza rendiamo onore ai nostri poveri concittadini, ricordandoci di seguire i comportamenti richiesti per evitare la diffusione del contagio… Restiamo a casa”.