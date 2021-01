Il Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale tende la mano alla Croce Bianca di Cesano.

Il Leo Club in aiuto della Croce Bianca

Il Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale al fianco della Croce Bianca, con un prezioso dono che vuole essere un segno di gratitudine per quanto fatto nell’emergenza sanitaria da Covid-19. I soci hanno consegnato ai soccorritori di via Padre Boga un kit dal valore di mille euro con il materiale per il primo soccorso e per la formazione di volontari e operatori.

La consegna in sede

Ad accompagnare il presidente del Leo Club, Gabriele Colombo, c’erano il past president Andrea Barindelli e il vice presidente Francesco Popolo. Il kit., che comprende il giubbino simulatore per la manovra di Heimlich e la barella a cucchiaio atraumatica, è il frutto di una raccolta fondi nel triennio 2019 – 2022 tramite la distribuzione sul territorio dei piccoli pandori, i “Pandoleo”.

La formazione dei volontari

“Siamo molto felici di donare questo kit a una associazione così attiva sul nostro territorio: conosciamo tutti molti dei volontari che mettono in gioco il loro tempo per il bene degli altri e non potremmo essere più contenti di mettere nelle loro mani questo regalo di Natale” le parole di Colombo. “Ringrazio a nome di tutta l’associazione i Leo per questa importante donazione – così il presidente della sezione cittadina di Croce Bianca Antonio Zardoni – Abbiamo subito concordato che la migliore soluzione sarebbe stata quella di procurarci del materiale che fosse utile alla formazione dei volontari, il futuro della nostra associazione”.

