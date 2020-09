Il lesmese Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip

Il lesmese Fausto Leali è stato espulso dal reality show televisivo Grande Fratello Vip. Il cantante squalificato per una parola razzista.

E’ finita prima del previsto l’esperienza al Grande Fratello Vip per il cantante Fausto Leali. Il lesmese è stato squalificato nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 21 settembre, per aver pronunciato una parola razzista nei confronti di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli.

A comunicare la decisione in diretta è stato il presentatore Alfonso Signorini. Il noto conduttore ha spiegato al lesmese che il peso delle sue parole non poteva assolutamente essere ignorato. La squalifica era già nell’aria visto che era stato annullato il televoto che vedeva il cantante “competere” per rimanere nella Casa con Massimiliano Morra.

Leali era stato “ammonito” anche nei giorni scorsi quando l’artista che si era lanciato in un elogio di Benito Mussolini.

Di seguito potete rivedere uno spezzone della puntata del Grande Fratello Vip, nel momento in cui Leali arriva in studio per parlare con il presentatore Signorini

Fausto Leali arriva nello studio di #GFVIP: è arrivato il momento di discutere con lui delle conseguenze delle sue parole. pic.twitter.com/DM5yUIn4Ai — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2020

