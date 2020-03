Il liceo Majorana di Desio avvia una raccolta fondi per gli ospedali

Anche il liceo Ettore Majorana di Desio avvia una raccolta fondi per gli ospedali. Basta andare sul sito della scuola e si può procedere direttamente da lì.

Raccolta fondi del liceo Majorana

È stata la dirigente scolastica, Mariella Rauseo, a lanciare l’appello agli studenti: “Dobbiamo aiutare“. L’invito è diretto agli studenti, ai docenti e a tutto il personale della scuola superiore di via Agnesi: “L’idea è nata da una volontà comune di voler dare una mano. In tanti vogliono offrire il proprio contributo per far fronte all’emergenza“, ha spiegato la preside.

“Tutti possono accedere al portale”

“Ci siamo, invece, affidati ad un portale che velocemente può inviare il denaro all’ospedale San Gerardo di Monza, che si occuperà di distribuire le somme raccolte in base alle diverse necessità” ha spiegato. Farlo, dunque, è semplicissimo: “Basta entrare sul nostro sito e cliccare il link nella sezione dedicata. Tutti possono accedere al portale“. Ciò di cui ora hanno bisogno gli ospedali è di supporto concreto: “Mi affido alla sensibilità che i ragazzi hanno sempre dimostrato di avere“, ha concluso la preside.

