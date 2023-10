Il litigio finisce in rissa, ragazzo di vent'anni ferito alla spalla

Il litigio finisce in rissa, ragazzo di vent'anni ferito a una spalla. E' successo nella serata di ieri, venerdì 6 ottobre 2o23, a Bellusco: i due giovani erano ubriachi. Immediato l'intervento dei soccorritori e dei Carabinieri di Vimercate.

Litigio per futili motivi

Attimi di paura ieri sera, venerdì, a Bellusco. In via Milano, all'altezza del civico 56, due ragazzi di origine straniera, sono stati protagonisti di un violento litigio, sfociato poi in una vera e propria rissa. Da quanto appreso i due avrebbero iniziato a battibeccare su un pullman e avrebbero continuato in mezzo alla strada. Dalle parole i ragazzi sono poi passati alle mani, finché uno dei due non ha colpito l'altro, un ventenne, con un oggetto tagliente (al momento non ancora rinvenuto dalle Forze dell'ordine) provocandogli una ferita alla spalla.

Immediati i soccorsi

Le condizioni del giovane colpito hanno subito destato grande preoccupazione. Sul posto, infatti, si sono portate in codice rosso un'ambulanza e un'automedica. Per fortuna i soccorritori hanno stabilizzato il ragazzo sul posto, trasportandolo in codice giallo all'ospedale di Vimercate. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Vimercate, impegnati a fare chiarezza su quanto accaduto.