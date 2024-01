Il litigio in un cantiere finisce a colpi... di coltellino

Il litigio in un cantiere si risolve a colpi... di coltellino. E' successo mercoledì a Concorezzo, in via Piave. Protagonisti del violento diverbio due operai di origine albanese. Uno dei due è stato trasportato in ospedale.

Attimi di paura

Attimi di grande paura mercoledì mattina in un cantiere di via Piave, nella frazione "Milanino" di Concorezzo. Intorno alle 11 due operai di origine albanese sono stati protagonisti di un'accesa discussione scoppiata sul posto di lavoro. Un diverbio iniziato per futili motivi, ma che con il passare dei minuti è divenuto sempre più violento. Dalle parole i due sono passati ai fatti e uno degli operai ha colpito il collega con il taglierino che stava utilizzando, ferendolo a un avambraccio. L'uomo, un 34enne, è stato immediatamente soccorso dai colleghi, intervenuti prontamente per sedare la discussione ed evitare che potessero esserci conseguenze peggiori.

L'arrivo dei soccorsi e delle Forze dell'ordine

Nel giro di pochi minuti in via Piave sono arrivati i soccorritori, accorsi sul posto in codice giallo. Dopo aver prestato le prime cure all'operaio ferito, i sanitari hanno trasportato il 34enne, sempre in codice giallo, all'ospedale di Vimercate. Qui l'uomo è stato medicato e successivamente dimesso con una prognosi di sette giorni. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Concorezzo, che hanno denunciato l'aggressore per lesioni personali.