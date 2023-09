Il maltempo fa slittare la disinfestazione che era stata programmata dopo il caso West Nile Virus accertato a Macherio.

Disinfestazione riprogrammata

Dai canali istituzionali dell'Amministrazione comunale si comunica che l'esecuzione della disinfestazione non è stata effettuata nelle notti del 14 e del 15 settembre a causa condizione avverse alla buona riuscita del trattamento. Pertanto è stata riprogrammata per le seguenti date:

- dalla mezzanotte del 16 settembre alle 0re 5 del 17 settembre

- dalla mezzanotte del 17 settembre alle ore 5 del 18 settembre

Nell'area pubblica nel raggio di 200 metri da via Bellini 28. La stessa area resterà chiusa al pubblico fino alle 12 di mercoledì 20 settembre.

Le raccomandazioni

"Si invita la cittadinanza a evitare il passaggio nel raggio d’azione dell’atomizzatore, a chiudere finestre e portefinestre, a non lasciare viveri e indumenti su balconi o in giardini privati, a coprire piante aromatiche o ornamentali presenti nei giardini e sui balconi, a tenere gli animali al riparo in ambienti chiusi, a coprire o lavare, dopo il trattamento, arredi, suppellettili, giochi per bambini presenti nei giardini privati".

