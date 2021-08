Il Masciocco piange il suo "sindaco": oggi l'ultimo saluto a Rinaldo Rigamonti

Il Masciocco piange il suo "sindaco": oggi, lunedì 2 agosto, l'ultimo saluto a Rinaldo Rigamonti, 84 anni, improvvisamente scomparso nei giorni scorsi.

Più che un semplice volontario è stato il vero motore di una sagra e di una realtà che in lui ha sempre trovato un fondamentale punto di riferimento. Sono giorni di grande lutto a Cascina Masciocco, che proprio sabato ha detto improvvisamente addio al suo «sindaco», Rinaldo Rigamonti. Un appellativo non certo casuale e che all’84enne ha sempre calzato a pennello per tanti motivi. In primis per la sua energia, per il suo carisma e per quella generosa disponibilità che per mezzo secolo ha saputo mettere al servizio di una comunità piccola, ma allo stesso tempo veramente grande.

I funerali e il ricordo dell'associazione

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, lunedì 2 agosto alle 15, nella chiesa parrocchiale di Lesmo. In queste ore sono moltissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia di "nonno" Rina, come veniva affettuosamente chiamato dai più giovani, ai quali l'uomo ha sempre cercato di trasmettere quei valori e quell'attaccamento alla terra che hanno rappresentato dei veri capisaldi della sua vita.