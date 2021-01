I volontari del Mato Grosso sono in cerca di una sede.

Il Mato Grosso cerca una sede

E’ l’appello che lancia il Gruppo dell’Operazione Mato Grosso di Sovico. L’Omg è un movimento formato da giovani e adulti che spendono parte del proprio tempo libero facendo qualcosa di concreto per i più poveri. «E’ da un po’ che stiamo cercando un locale come luogo di incontro, per scambiare idee, preparare materiale informativo per i nostri progetti e come deposito per i nostri attrezzi che usiamo per le nostre attività. Una sede logistica anche per mettere un po’ le radici sul territorio anche se già molti ci conoscono. Se non a Sovico va bene anche nei paesi limitrofi. Ci ritroviamo di solito a Sovico come punto di incontro in luoghi come la piazza della chiesa per organizzare il lavoro. Siamo una dozzina di ragazzi che provengono anche dai paesi attorno. Il nostro impegno è sempre rivolto alle nostre missioni in America Latina» hanno ricordato Federica Galbiati di Villasanta e Matteo Enice di Casatenovo.

Il Gruppo

Le attività del gruppo dei ragazzi del Mato Grosso sono varie: dai quelli manuali come giardinaggio, ripulire giardini dal fogliame, piccole sistemazioni, raccolta di viveri, mercatino dell’usato ma anche il ritiro di mobili usati: “Tutto il ricavato viene devoluto alle missioni presenti in Bolivia, Ecuador, Perù e Brasile. Noi ci autotassiamo. Ognuno di noi deve mettere qualcosa di suo. Ad esempio, il gasolio per il nostro furgone viene pagato con i nostri soldi perché vogliamo che l’intero ricavato possa andare alle nostre missioni e questo è un po’ lo spirito di gruppo. Solitamente ci ritroviamo tre volte la settimana dopo la scuola e dopo il lavoro. Il 2020 è stato un anno molto particolare per tutti con una serie di limitazioni”. Chi avesse a disposizione un locale da destinare ai ragazzi dell’Omg può contattare il numero 389-9075042 (Matteo).

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola martedì 2 febbraio 2021.