Il medico di base cambia ancora: è la quarta volta in cinque mesi

A Renate e Veduggio non si riesce a trovare pace: dopo il pensionamento del dottor Giuseppe Usuelli, i suoi pazienti si sono visti cambiare il medico di famiglia quattro volte il cinque mesi.

Quattro medici in cinque mesi

Prima il dottor Jacopo Terruzzi, inizialmente individuato fino alle dimissioni presentate ad ottobre, poi la dottoressa Federica Chitti e, a marzo, il dottor Tokkuzun Unal che avrebbe dovuto essere l’ultimo medico condotto assegnato provvisoriamente prima dell’insediamento del «definitivo», previsto per inizio maggio. Insediamento completato sulla carta ma poi «saltato».

«Al momento non è prevista l’individuazione di un nuovo medico poiché il medico che aveva accettato l’incarico definitivo a dicembre scorso, ha poi rinunciato a marzo», spiegano dall’ufficio stampa di Ats Brianza.

I medici già in servizio aprono le porte

Così, alla fine di marzo, una nuova sorpresa per gli assistiti. Con una lettera appesa fuori dall’ambulatorio di via Sant’Antonio e Veduggio e recapitata nelle case di veduggesi e renatesi, Valter Valsecchi, direttore del dipartimento Cure primarie di Ats Brianza, comunicava che dal primo giorno di aprile si cambiava di nuovo: via quindi alla scelta del nuovo medico di famiglia tra quelli disponibili già in servizio nei due paesi (diversi di loro hanno infatti dato disponibilità a incrementare il massimale fissato a mille e 500 pazienti). L’ennesima rivoluzione che ha lasciato spiazzato più di qualcuno, in particolare i più anziani che da un giorno all’altro sono rimasti, seppur momentaneamente, senza riferimento medico.

Per chi non lo avesse ancora fatto, è possibile procedere alla scelta del nuovo medico condotto contattando gli uffici amministrativi dell’Asst della Brianza inviando una mail (sceltarevoca.carate@asst-brianza.it), chiamando il telefonico 0362-984793 (da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 12,30). Il cambio può essere effettuato anche tramite il fascicolo sanitario elettronico o rivolgendosi alle farmacie abilitate.