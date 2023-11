Quando ha capito che il medico non aveva nessuna intenzione di assecondare la sua richiesta, del tutto immotivata, non ha esitato ad aggredirlo e a colpirlo con un pugno in pieno volto.

Il medico gli nega i giorni di malattia e lui gli sferra un pugno in faccia

E’ stato denunciato l’uomo, un marocchino di 45 anni, che giovedì scorso si è avventato come una furia contro un giovane medico di base, 28 anni, che opera all’interno del Polo sociosanitario di via Lecco ad Agrate Brianza, nel poliambulatorio condiviso con altri colleghi.

Nel pomeriggio l’uomo si è presentato in ambulatorio chiedendo al suo medico di base tre giorni di malattia con esenzione dal lavoro lamentando un malessere. Il professionista prima di procedere ha però giustamente voluto sottoporre il 45enne ad una visita accurata non riscontrando condizioni tali da giustificare la richiesta dei tre giorni.

«Posso rilasciarle un esenzione un certificato per un solo giorno di malattia», ha risposto il medico al paziente. Quest’ultimo ha insistito per avere e i tre giorni e, al fermo diniego del dottore, ha perso la testa. Prima ha incominciato ad inveire e poi gli si è avventato contro sferrandogli un pugno in pieno volto.

Il medico, sotto shock per quanto accaduto, ha comunque avuto la prontezza di chiedere l’intervento dei carabinieri, arrivati velocemente dalla vicina stazione di via Matteotti. I militari hanno raccolto la testimonianza del professionista e hanno fermato l’aggressore. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per violenza e minacce a pubblico ufficiale.

Secondo gli ultimi dati disponibili le aggressioni al personale sanitario sono ogni anni 1.600 l'anno, più di 4 ogni giorni nelle varie realtà.