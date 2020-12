Il mercato di Mezzago cambia ubicazione

Novità importante per i cittadini di Mezzago: il mercato, infatti, cambia ubicazione. Almeno in via sperimentale. Da martedì, infatti, gli ambulanti si disporranno nel rinnovato piazzale delle scuole.

“Riportiamo il mercato nel cuore di Mezzago”

Una nuova ubicazione per il mercato settimanale di Mezzago, che da martedì lascerà la tradizionale posizione di piazza Saint Pierre De Chandieu per trasferirsi in piazza Concordia, nel rinnovato parcheggio delle scuole. Ad annunciare il cambiamento è stata l’Amministrazione comunale, che ha sottolineato come per il momento si tratti di una decisione presa a livello sperimentale:

“A partire da Martedì 22 Dicembre il mercato si terrà in via sperimentale sul nuovo piazzale delle scuole di via Concordia – si legge in un comunicato stampa diramato nei giorni scorsi – Pertanto su questo piazzale non potranno essere parcheggiati mezzi di trasporto dalle 5.30 alle 15 di martedì. Tenendo fede ad un impegno, con questo spostamento riteniamo di agevolare la fruibilità del mercato ai cittadini ed aumentare le occasioni di lavoro agli esercenti, sia con sede mobile che fissa. Con questo atto l’Amministrazione Comunale augura dunque buon lavoro e buone feste agli esercenti che con le loro merci offrono alla cittadinanza una tradizionale e caratteristica modalità d’acquisto”.

Come si legge nel comunicato, la decisione era già stata in un certo qual modo preannunciato nel corso dell’ultima campagna elettorale, in cui la lista civica “Cambia Mezzago” aveva evidenziato le difficoltà vissute dal mercato cittadino.

“Per diversi motivi il nostro mercato era un po’ in sofferenza – spiega il sindaco Massimiliano Rivabeni – Piazza Saint Pierre De Chandieu, da tutti chiamata piazza del mercato, presentava alcuni problemi strutturali, che abbiamo provveduto a risolvere nei mesi scorsi. Tuttavia non era sufficiente. Riteniamo che il mercato debba essere posizionato il più possibile vicino al cuore del paese. Per questo motivo abbiamo pensato di spostarlo nel parcheggio delle scuole, recentemente riqualificato. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e abbiamo visto come si possa prestare a questa opportunità. Le bancarelle si disporranno nell’area bianca del parcheggio, mentre i genitori in attesa degli studenti in quella rossa: in questo modo eviteremo eccessivi assembramenti”.

Come anticipato in precedenza, si tratta solo di un esperimento. Almeno per il momento.

“Ovviamente prima di prendere una decisione definitiva faremo alcune prove – conclude Rivabeni – Tuttavia crediamo si tratti di una scelta vincente. Il mercato tornerà nel cuore di Mezzago: per noi si tratta di un’altra idea per riportare i mezzaghesi al centro. La nuova posizione del mercato non aiuterà solo gli ambulanti, ma anche le attività commerciali situate lì vicino”.

