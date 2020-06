Il mito di Tex Willer continua a vivere a Vimercate.

In particolare a Ruginello, dove da quarant’anni Enrico Valcamonica custodisce una passione senza eguali che ha portato alla nascita di una vastissima collezione dedicata al ranger più famoso del mondo.

Una passione nata per caso

La miccia che fece scoppiare questa travolgente passione si accese per la prima volta nel luglio del 1976. Fu allora che Enrico, all’età di 5 anni, fece per la prima volta la conoscenza, in edicola, del cowboy più famoso della storia: Tex Willer. Numero dopo numero, il 49enne è diventato uno dei principali punti di riferimento tra gli amanti del genere: merito di una vastissima e impressionante collezione che raccoglie ogni tipo di memorabilia, ma anche di un gruppo su Facebook, da lui creato, che lo scorso maggio ha tagliato l’incredibile traguardo dei 15mila iscritti.

La collezione da record

Nei giorni scorsi lo abbiamo incontrato ed è stato proprio lui ad aprirci le porte del suo mondo per mostrarci il frutto di questa sua grande passione. Con il passare del tempo, infatti, dalla carta stampata si passa all’oggettistica e nel 2007 nasce ufficialmente la collezione. Che se non è la più completa al mondo, sicuramente poco ci manca. Libri, tazze, cartelle, magliette, giocattoli, statuine e molto altro ancora. Insomma, qualsiasi cosa sia stata creata con il logo «Tex», la si può ritrovare tranquillamente tra la casa e il garage di Enrico.

Una comunità social sempre più vasta

Al momento il vimercatese gestisce anche il gruppo social con più fan all’attivo. Una comunità virtuale in continua espansione nata nel 2011 e che nel corso degli anni ha richiamato oltre 15mila appassionati del genere.

«Avevo deciso di creare il gruppo un mese dopo la scomparsa di Sergio Bonelli perché avevo paura che Tex potesse sparire dalle scene e il mio voleva essere un modo per tenerne vivo il ricordo – prosegue il vimercatese – Invece non fu così, però sempre più persone chiedevano di entrare a far parte di questa realtà e in nove anni abbiamo raggiunto numeri incredibili”.

L’INTERVISTA INTEGRALE A ENRICO IN EDICOLA SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA A PARTIRE AD OGGI, MARTEDI’ 9 GIUGNO.