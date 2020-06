Il Molgora rischia di esondare al ponte di San Rocco

Nottata di paura a Vimercate per il rischio di esondazione del Molgora all’altezza dello storico ponte di San Rocco e in via Rimembranze.

Il Molgora raggiunge gli argini

Attivata dal Comune l’allerta per il controllo delle sponde del torrente, che nella giornata di domenica ha raggiunto il limite nei pressi della strada diretta al cimitero. Dopo una giornata di piogge intense sono stati molti i fiumi e i torrenti che sono usciti dai propri argini: a Vimercate è stato il momento anche per “testare” i nuovi argini presenti lungo viale Rimembranze, dove negli anni passati l’acqua aveva eroso il terreno con il rischio di un cedimento dell’argine.

Monitorato per tutta la notte

La piena è arrivata in tarda serata con l’acqua piena di terra e detriti che ha lambito l’argine e la strada che porta al cimitero: sotto lo storico ponte di San Rocco il torrente ha continuato a scorrere riempiendo completamente le arcate in pietra, ma senza cerare problemi alle abitazioni circostanti. Passata la piena, in mattinata la situazione era completamente sotto controllo: ottima risposta da parte del nuovo argine realizzato in pietra che ha retto alla forza dell’acqua ed evitato ulteriori smottamenti.

