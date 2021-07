Il mondo del calcio piange Luigi Pistillo, storico presidente dell'Ac Desio. Cordoglio per la scomparsa del numero uno della società biancorossa, che aveva ceduto lo scorso anno dopo essere stato alla guida per 46 anni.

Addio a Luigi Pistillo, era l'anima dell'Ac Desio

E' stato l'anima della squadra, per lui, come è stato messo in evidenza in tanti messaggi in cui il ricordo si unisce ad una grande tristezza, l'Ac Desio era passione, orgoglio, vita. "I tuoi occhi parlavano, il tuo sorriso conquistava, il tuo cuore ti ha reso il grande uomo che sei. In un articolo scrivevano di te: Galantuomo d'altri tempi dal carattere burbero ma dal cuore immenso. Mai frase fu più perfetta! Ciao Pres, ciao papà". Questo il messaggio postato sulla pagina social dell'Ac Desio.

Una storia lunga 46 anni e una grande famiglia

"Ho sempre messo il mio cuore in questo che considero il mio terzo figlio, a volte ho sbagliato ma tante volte ho visto bene - queste le parole di Luigi Pistillo, al termine di un'avventura calcistica durata 46 anni - Abbiamo vissuto come una famiglia allargata tutte le fasi di questa lunga storia, dalle sconfitte brucianti alle gioie inaspettate all'esplosione di felicità per i traguardi sudati, sognati e raggiunti". Aveva ringraziato tutti i suoi ragazzi. "Nonostante i problemi di salute non ho mai mollato, ho sempre cercato di dare il meglio e ho sempre voluto il bene di questa società. La storia non si cancella e l'AC Desio è storia! Con infinito affetto il vs Pres".

Una donazione in sua memoria