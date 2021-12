Il mondo del calcio villasantese piange "Piero Genoa"

Lutto

Tutta la comunità villasantese e il mondo del calcio dilettantistico piangono la scomparsa del 70enne Pietro Viganò, conosciuto come "Piero Genoa"

Tutta la comunità villasantese e, soprattutto, il mondo del calcio dilettantistico piangono la scomparsa di Pietro Viganò. L'uomo aveva 70 anni ed era stato ribattezzato da tutti, in paese, come "Piero Genoa" per via del suo tifo sfrenato per la squadra genoana ereditato dal padre.

Grande allenatore alla Cosov

Il suo impegno più grande è stato profuso nella grande famiglia della Cosov di Villasanta dove Viganò ha guidato, per oltre vent'anni, le squadre dei Pulcini. E per i ragazzini è stato davvero come un padre, capace di crescere e formare intere generazioni di villasantesi sul rettangolo verde dell'oratorio.

Negli ultimi anni chi voleva incontrarlo per scambiare quattro chiacchere con lui doveva varcare le porte del suo "ufficio", ubicato al bar Roma di via Confalonieri poco distante dalla sua abitazione. E all'ordine del giorno delle discussioni c'era solo un argomento: il calcio.

Il cordoglio dei suoi ex calciatori

Commosso il ricordo dei suoi ex calciatori, riassunto nelle parole di uno di loro.

"Ciao Piero, avevi ragione tu, quando saltavi fuori dal Bar Roma per ricordarmelo: sei stato il migliore allenatore che abbia mai avuto. Ora anche per te è arrivato il triplice fischio. Ma i tuoi ragazzi non dimenticheranno la tua lezione di vita: ci hai spiegato come stare in campo ma soprattutto ci hai aiutati a crescere e ci hai insegnato come comportarci in gruppo, nella sacralità di uno spogliatoio che hai fatto diventare una seconda casa per bambini di 9-10 anni. E ci hai fatti divertire tantissimo quando giocavamo con la maglia del tuo Genoa"

Le esequie lunedì 3 gennaio 2022



Il funerale del 70enne Pietro Viganò si svolgerà lunedì 3 gennaio alle ore 10 preceduto dalla recita del Santo Rosario alle ore 9.30 nella chiesa Parrocchiale di Santa Anastasia.



Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 4 gennaio 2022