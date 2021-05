Il mondo del commercio piange Enrico Origgi, presidente Confcommercio Desio

Il mondo del commercio piange Enrico Origgi, presidente della Confcommercio Desio, scomparso all’improvviso nel pomeriggio di lunedì. In passato è stato anche presidente della casa di riposo Gavazzi. Aveva 78 anni.

Il presidente di Confcommercio Desio è mancato all’improvviso

A darne la notizia è stato Simone Errico segretario dell’associazione commercianti con un messaggio sui social: “Abbiamo il triste incarico di informarvi che nella giornata di lunedì è deceduto il presidente Enrico Origgi. Stroncato da un malore improvviso, il nostro storico e coriace presidente ci ha lasciato tutti attoniti e sgomenti – le sue parole per ricordarlo – In questo momento di dolore, abbiamo il dovere di proseguire il lavoro con la stessa passione e con la medesima determinazione che hanno sempre contraddistinto il nostro caro Enrico. Lo ricorderemo sempre con immenso affetto”. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di stima.

I funerali

A luglio del 2019, dopo quattordici anni, Origgi aveva lasciato la presidenza del Cda della casa di riposo Pio e Ninetta Gavazzi. Una presenza storica per la struttura cittadina, a cui aveva continuato a dare il suo apporto come volontario. Molto stimato e impegnato per la sua città, i funerali si terranno giovedì 6 maggio alle ore 14.30 presso la Basilica SS. Siro e Materno in via Conciliazione 2 a Desio.