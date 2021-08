Il mondo della cinofilia piange Franco Dolci dell'allevamento Ca' San Marco

Una leggenda, un profondo ed esperto conoscitore del Pastore Tedesco e fondatore dello storico allevamento Ca' San Marco di Vimercate. Il mondo della cinofilia piange Franco Dolci, 79 anni, allevatore con oltre 50 anni di esperienza conosciuto in tutto il mondo.

"Non sei stato solo il mio di padre - ha ricordato in queste ore il figliosulla pagina Facebook dell'allevamento - ma altrettanto il padre degli attuali migliori allevatori, dei migliori giudici e preparatori e con chi non lo sei stato sei stato a tua volta il loro maestro/mentore o fonte di inevitabile ispirazione …

Sei stato Franco Dolci fino alla fine anche nella tua prolungata malattia. Eri una Leggenda fino ad oggi e da ora in poi come ti chiameremo mai? Ciao Frank!!".

Lunghissima e ricca di soddisfazioni e riconoscimenti la carriera di Franco Dolci che scoprì la sua passione per la razza del Pastore Tedesco ad appena dieci anni.

"Avevo circa dieci anni, scesi in paese ed incontrai un coetaneo che teneva fra le braccia un cucciolo tanto diverso dal “cane” che conoscevo - scriveva Franco Dolci sul sito web dell'allevamento -… mi parve bellissimo e mi colpirono particolarmente le sue “grosse” zampe, l’espressione e la comunicabilità del suo sguardo.

Ne rimasi affascinato e colpito. Mi dissero che era un “cane lupo” e cominciai a sognarlo e desiderarlo. A 15 anni il sogno divenne quasi realtà e riuscii ad avere un cucciolo simile al pastore tedesco dal nome BLACK. Dopo una breve pausa sportiva che mi impegnava a livello agonistico nel mondo del motociclismo, arrivò il momento in cui decisi di possedere un cane e fu proprio quel mio coetaneo che mi indirizzò ad un anziano signore che aveva avuto una cucciolata dalla sua coppia di Pastori tedeschi. Era il 1965 e feci il primo acquisto, quasi una follia per me: 25.000 lire ed ebbi ROLF".

Da quel momento la passione si trasformò nell'inizio di un percorso professionale che lo porterà ad avviare l'attività dell'Allevamento Ca' San Marco, conosciuto oggi in tutto il mondo per i tantissimi campioni allevati nel corso degli anni e per la grande professionalità ed esperienza della famiglia Dolci.