Il mondo della scuola piange la professoressa Rossana Colombo. Si è spenta ieri, mercoledì, a soli 63 anni la preside dell’Istituto “Primo Levi” di Seregno.

“Una grave perdita”

La professoressa Colombo non ce l’ha fatta. La preside dell’Istituto “Primo Levi” di Seregno se n’è andata ieri, mercoledì, a soli 63 anni, dopo aver lottato duramente contro la malattia. Una malattia che l’aveva costretta a lasciare la reggenza dell’istituto all’inizio del 2020, dopo la nomina a preside ricevuta nel 2019. Nata a Seregno e diplomatasi al Liceo classico “Zucchi” di Monza, la professoressa Colombo aveva ottenuto la laurea con lode in letteratura straniera allo Iulm di Milano, conseguendo poi il “Grosse Deutsches Sprakdiplom” e l’abilitazione all’insegnamento del tedesco. Dal 1994 aveva iniziato a insegnare all’Itc Primo Levi, all’Itc Martino Bassi di Seregno, all’Itc Gandhi di Besana Brianza e al Liceo Scientifico di Melzo. Lentate e Barlassina le ultime tappe di una carriera che l’aveva portata, come detto, a essere nominata dirigente scolastico del “Primo Levi” nel 2019.

“Si tratta di una grave perdita per la nostra scuola – ha dichiarato la vicepreside dell’Istituto Rossella Radice sulla pagina Facebook dell’associazione culturale Bassi-Levi di Seregno – Una scuola che amava profondamente”.

Toccanti le parole del collega Tiziano Elli.

“E’ stata una collega eccezionale, sempre attenta e scrupolosa. Amava moltissimo i suoi studenti con i quali aveva sempre istaurato un ottimo rapporto”.

L’insegnamento non era però l’unica passione della professoressa Colombo. La preside, infatti, era anche una grande appassionata di musica. Un amore coltivato attraverso la pratica del clavicembalo, strumento che suonava in un quartetto specializzato in musica classica.

“Tutta la comunità scolastica del Primo Levi partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa della Dirigente Rossana Colombo”, le parole di cordoglio apparse sul sito dell’istituto.

