Il Municipio di Burago cambia pelle: nuova vita per Villa Penati-Ferrerio. Nei giorni scorsi ha preso finalmente il via l’iter per il progetto di riqualificazione della storica magione del centro.

Il Municipio di Burago cambia pelle

Attualmente, come noto, solamente i locali del Municipio affacciati sulla corte di piazza Matteotti sono utilizzati dagli uffici comunali e dalla biblioteca, mentre il corpo principale resta ancora quasi del tutto inagibile. L’obiettivo dell’Amministrazione è dunque quello di recuperare l’intero immobile e riconsegnarlo alla comunità in tutto il suo splendore. Per farlo, la Giunta del sindaco Angelo Mandelli, ha recentemente affidato a un privato (lo «Studio Tecnico Oggioni» di Vimercate) l’incarico per la redazione di un progetto di riqualificazione dell’intero complesso edilizio compreso di giardino. Un primo passaggio finanziato con la non indifferente somma di 40mila euro, a conferma di una volontà che era già stata espressa anche durante la campagna elettorale.

La biblioteca, un museo e molto altro

L’obiettivo della Giunta del sindaco Angelo Mandelli è quello di ristrutturare un bene di eccezionale importanza per il paese e riconsegnarlo alla comunità come spazio aperto e polifunzionale. Tra i desideri dell’Amministrazione resta la creazione di un punto biblioteca più strutturato e funzionale, così come la nascita un museo dedicato al mondo «BBurago» e i suoi mitici modellini che hanno reso celebre il marchio in tutto il mondo. Le opportunità, comunque, sono ancora al vaglio dell’Esecutivo, che in questa fase preliminare non preclude alcuna ipotesi sulla destinazione d’uso dell’immobile.

