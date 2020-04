Il Municipio di Concorezzo lancia un messaggio di speranza nella lotta al coronavirus. Nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile, la facciata del Comune si è illuminata con i colori della città.

Il messaggio di incoraggiamento è arrivato nella tarda serata di ieri. A inviarlo il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, immortalato di fronte alla facciata del Municipio. Una facciata illuminata per l’occasione di bianco e di rosso, i colori simbolo di Concorezzo. Sempre sulla facciata del Comune è comparsa la scritta luminosa “Forza Concorezzo”.

Sempre nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, l’Amministrazione comunale ha voluto fare il punto della situazione in città sui dati relativi al coronavirus.

“Abbiamo 67 casi positivi (17 a domicilio) registrati, 35 in sorveglianza attiva e 5 guariti. I dati dei sorvegliati purtroppo non sono costantemente aggiornati – si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook ufficiale del Comune – I decessi registrati sono 14 ufficiali (+7 sospetti). La situazione è stabile e a Concorezzo non è ancora iniziata la decrescita. Continuiamo a rimanere in casa per fermare il contagio. Ricordiamo che non sono consentiti trasferimenti, anche se temporanei, a casa di famigliari o amici. Per uscire (consentito in caso di comprovate necessità lavorative, mediche e per fare la spesa) è obbligatorio indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento per proteggere naso e bocca”.