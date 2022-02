Il nipote deruba gli zii di oro e contanti

Parenti serpenti

Denunciato un uomo di 52 anni che aveva derubato gli anziani parenti a Carate Brianza

E' andato a trovare gli zii, ma l'intenzione del nipote evidentemente non era solo di salutarli. L'uomo infatti ha portato via alla coppia oro e contanti

Il nipote deruba i suoi zii

I Carabinieri della Stazione di Carate in Brianza, al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, hanno denunciato un cinquantaduenne per furto in abitazione, in quanto l’uomo, durante una visita di cortesia a degli anziani parenti (lui di 84 anni, lei di 87), con la scusa di vedere e ammirare la loro abitazione, si era impossessato dei loro soldi e degli oggetti in oro - ricordi di una vita - presenti in casa.

Teatro della vicenda è Carate Brianza dove l’uomo si era presentato, a distanza di tempo, dai propri parenti per una visita di cortesia.

Lui, conosciuto dai carabinieri per i precedenti in materia di stupefacenti, durante la visita, con il pretesto di potere usufruire della toilette prima e di girare la casa poi, si era intrufolato nella camera da letto degli anziani e della badante per poi lasciare di fretta l’abitazione.

La prima a insospettirsi era stata proprio la badante che si era accorta della borsa aperta e del portafoglio - svuotato - lasciato all’interno del bagno. Tuttavia anche la camera da letto si presentava in disordine e con i cassetti aperti e da una veloce verifica i due anziani si erano accorti dell’ammanco di oggetti preziosi di famiglia.

Le indagini

I carabinieri immediatamente intervenuti sul posto, raccolte le testimonianze, hanno subito focalizzato l’attenzione sul parente venuto in visita e con un’indagine lampo l’hanno rintracciato e perquisito. Dagli accertamenti eseguiti a casa dell’uomo gli investigatori hanno trovato una ricevuta di un compro oro della zona che descriveva la vendita di oggetti risultati compatibili con quelli asportati a casa degli anziani. Il cinquantaduenne, denunciato all’autorità giudiziaria, ha ammesso le proprie colpe giustificandosi che con quei soldi aveva fatto il pieno alla macchina, un po' di spesa - comprensiva di alcune dosi di cocaina - motivo per il quale è stato segnalato anche alla Prefettura di Monza.

I carabinieri si sono poi diretti sul compro oro giungendo in tempo per recuperare gli oggetti di valore rubati, appena prima che fossero avviati alla fusione e che verranno restituiti agli anziani proprietari.