Il nubifragio provoca il crollo della strada. L'improvviso cedimento è avvenuto questa sera, giovedì 8 luglio 2021, a Roncello.

L'allarme lanciato dall'Amministrazione comunale

Il violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi sul vimercatese (e non solo) ha lasciato pesanti strascichi. In particolare a Roncello, dove una parte della ciclabile nei pressi della circonvallazione è letteralmente crollata. Una profonda voragine si è aperta sotto l'asfalto, creando una situazione di estremo pericolo. Immediato l'allarme lanciato dall'Amministrazione comunale di Roncello, così come l'intervento dei volontari della Protezione civile, da subito impegnati a mettere in sicurezza la zona. Presenti sul posto anche il sindaco di Roncello Cristian Pulici e l'assessore al Territorio Marco Brambilla.

"Tutta la circonvallazione è stata bloccata al traffico ed è assolutamente impossibile e pericolosissimo passare - ha spiegato il sindaco Pulici in un video pubblicato dalla lista civica "Roncello impegno e passione" - E' ceduta una parte di strada e non sappiamo se potranno esserci ulteriori cedimenti. Mi raccomando soprattutto ciclisti e pedoni: non passate sulla ciclabile e sulla circonvallazione. E' veramente pericoloso".

Per la totale sicurezza dei cittadini l'intera circonvallazione è stata chiusa al traffico.

Allagamenti anche a Colnago

L'acquazzone di oggi pomeriggio ha creato numerose problematiche anche a Colnago, dove si sono registrati importanti allagamenti. Via Madonna, in particolare, è stata letteralmente sommersa, come dimostrano video pubblicati su Facebook da alcuni residenti della zona. Una situazione che si è già ripetuta diverse volte nel corso degli ultimi anni.