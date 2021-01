Il paese piange lo storico maestro delle elementari. Sabato Concorezzo ha detto addio al 97enne Rocco Semisa, per decenni insegnante della primaria.

Ha insegnato a intere generazioni

Si è spento venerdì mattina, lasciando un grande vuoto in tutta Concorezzo. Se n’è andato a 97 anni Rocco Semisa, vero e proprio pezzo di storia dell’insegnamento concorezzese. Arrivato in paese nel 1962 dalla sua San Chirico Nuova (Comune in provincia di Potenza) insieme alla moglie Ermenegilda Di Leo, infatti, Semisa era diventato fin da subito una colonna delle scuole elementari, insegnando prima nel plesso di via Marconi, quindi in via Ozanam.

“Innamorato della cultura”

Il ricordo di Rocco Semisa è affidato alle parole della nipote Claudia.

“E’ stato una vera e propria guida per i suoi studenti – racconta – All’epoca esisteva la figura del “maestro unico” per tutte le materie, quindi il suo rapporto con gli alunni era ancora più stretto vista che si vedono quotidianamente per diverse ore. Era letteralmente innamorato della cultura e dell’insegnamento”.

