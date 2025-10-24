Incredibile a dirsi, ancor più difficile crederci, ma il blackout internet che ha interessato il Comune di Caponago per tre giorni, dalla serata di domenica 19 a alla serata di mercoledì 22 ottobre è stato causato da una volpe.

Il paese va in blackout internet per via di… una volpe

Come avevamo raccontato nel corso dei giorni passati, il paese era stato investito da un grave problema di connessione, con i modem delle case, degli uffici e della pubblica amministrazione che avevano smesso di funzionare, così come anche le connessioni dati dei telefoni cellulari avevano subito enormi rallentamenti.

Le cause però di questo improvviso blackout, a cui pareva non ci fossero spiegazioni, sono state svelate proprio dal Comune di Caponago che nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre, ha rivelato la vera causa che ha fatto saltare tutte le connessioni internet: cioè una volpe.

“Ecco cosa è successo – si legge nel comunicato del Comune di Caponago – è “sparito” il coperchio di un pozzetto della linea telefonica ed è caduta dentro una volpe la quale, non riuscendo ad uscire, a partire da domenica sera ha iniziato a sbranare il cavo della fibra ottica da cui passano i dati praticamente di tutti gli operatori di linea fissa. Tirata fuori la volpe, viva, sono state effettuate le operazioni di sanificazione dell’ambiente e la riparazione della linea”.

Le operazioni di salvataggio dell’animale sono state portate a compimento da parte dei Vigili del Fuoco di Gorgonzola, come raccontato dai colleghi di Primalamartesana.it, ed il pozzetto in questione si trova sul territorio del Comune di Pessano con Bornago.

Le considerazioni del Comune di Caponago

Un’episodio come detto incredibile, che però – come sottolineato proprio dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Pollastri – ha causato non pochi disagi e danni al paese brianzolo.