Il Palio degli Zoccoli perde Carla Galbiati, sarta dalle mani d’oro. Desiana, 82 anni, aveva contratto il coronavirus. È stata moglie, madre affettuosa, una sarta e ricamatrice, una donna che contagiava gli altri a darsi da fare.

“Una grande perdita”

“Una grande perdita, dopo 31 anni di amicizia – le parole di Antonia Lumini – Era una persona solare e dalla battuta pronta, riempiva il laboratorio. Carla si occupava dei ricami, tante volte non era soddisfatta perché voleva fossero perfetti e allora aggiustava un particolare, anche se per me era già bello così”. È così che la ricordano le amiche del Palio degli Zoccoli Antonia Lumini, Luigina Santambrogio e Angela Cattaneo. Più della metà degli abiti della sfilata storica li aveva ricamati Carla.

“Teneva tantissimo alla sua famiglia”

“Teneva tantissimo alla sua famiglia – ha aggiunto la cognata, Angela Cattaneo – Si curava molto dei quattro figli e dei suoi cinque nipoti. Si dava sempre da fare, c’era sempre qualcuno a mangiare da lei”. La ricordano con tanto affetto i figli Elisabetta, Lorenzo, Francesca, Maddalena, i nipoti, insieme al padre e al marito, Aldo, che l’ha persa dopo 60 anni insieme. “Avere la casa piena di figli e nipoti per trovarsi insieme era la sua più grande soddisfazione – hanno raccontato – Anche quando stava male, in ospedale si preoccupava per noi”. Faceva anche parte della corale della Basilica e coltivava un grande amore per i cimiteri dell’Alto Adige e i paesaggi delle Dolomiti, dopo esserci stata in viaggio di nozze e dove era tornata per l’ultima volta a dicembre.