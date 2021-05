Il pancione di Elisa merita la prima pagina

E’ una neomamma da copertina la besanese Elisa Orlandi. La modella ha dato alla luce Emma, la sua primogenita, domenica l’altra, per la gioia di tutta la sua famiglia, a partire dal marito Lorenzo Galimberti.

Pancione da copertina

Poco prima del parto è tornata davanti all’obiettivo, dopo la «pausa» presa durante la gravidanza vissuta nel bel mezzo della pandemia: è suo il volto e il «pancione» scelto da «Prenatal» per la copertina del magazine e per la campagna pubblicitaria del celebre marchio per mamme e bebè.

«Ero incinta di nove mesi e durante lo shooting mi hanno detto: “Facciamo in fretta, non si sa mai…”», ha raccontato Elisa.

Lo scatto, con lo sguardo dolcemente rivolto alla piccolina in arrivo, sarà un bel ricordo da mostrare ad Emma.

Da Miss Italia al mondo della moda

Nel 2014 Elisa Orlandi, allora 22enne, aveva fatto sognare tutta Besana partecipando a Miss Italia. Il suo era stato un cammino trionfale: con indosso l’ambita fascia di Miss Lombardia era arrivata a un passo dalla finalissima del concorso. Trampolino di lancio per una carriera nella moda: oggi è una modella dell’agenzia «Img», oltre che una splendida neomamma