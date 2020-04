Lo show del papà clown illumina il pomeriggio dei bambini affacciati alle finestre VIDEO

Il papà clown illumina il pomeriggio dei bambini affacciati alle finestre. Succede a Ornago. Tanti like e commenti positivi all’iniziativa.

Lo show del papà clown illumina il pomeriggio dei bambini

Un pomeriggio come gli altri trascorso in casa, come la normativa impone da diverse settimane ormai. Per i grandi, tra attività di smart working e faccende domestiche forse è più facile passare la giornata. Per i bambini, specie quelli più piccoli che non devono seguire attività scolastiche particolari, a volte le ore sembrano non passare mai.

Lo ha notato anche Gentjan Lekaj (Gheno per gli amici), un papà di Ornago che ieri pomeriggio ha pensato bene di travestirsi da clown e fare un piccolo show – rigorosamente da solo – nel giardino condominiale della palazzina dove vive, in via Santuario. Per i suoi bambini ma anche per tutti gli altri, affacciati alle finestre e ai balconi delle loro case.

Non sono mancate risate e applausi per lui che di professione non fa certamente il clown. Gentjan però ha sentito l’esigenza di fare qualcosa per i più piccoli, gli unici che faticano davvero a capire perché, da un giorno all’altro, le loro abitudini (asilo, nonni, parco) sono state cancellate.

Tanti like

Anche sul gruppo Facebook cittadino il video si è arricchito in breve tempo di tanti like e commenti positivi nei confronti di questo simpatico papà.

“Un filo di luce in questo buio” – scrive una concittadina. E qualcun altro commenta “Grazie, a nome di tutti i bimbi che hanno vissuto qualche momento un po’ diverso”.

TORNA ALLA HOME