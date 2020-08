Il papà lo protegge dall’auto in corsa, bimbo salvo

Stavano attraversando la strada quando un’auto li ha travolti. Il papà ha protetto il suo bambino, salvandolo. E’ successo dieci minuti prima delle 18 di oggi, domenica 30 agosto 2020, in via Wagner a Seregno.

Bimbo salvato dal papà

Un piccolo di sei anni stava attraversando la strada in sella alla sua biciclettina, accanto c’era il papà. E’ sopraggiunta un’auto: alla guida una 61enne che, probabilmente accecata dal sole, non si è accorta dei due pedoni e li ha travolti. Il padre, istintivamente, ha protetto il bambino, rimediando una botta.

In via Wagner sono giunte tre ambulanze. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Le persone coinvolte sono state trasportate in codice verde e giallo negli ospedali di Desio e al Niguarda di Milano. Sul posto anche i Carabiniere.

