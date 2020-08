Il passaggio a livello chiude per sempre

Ora c’è anche la data: venerdì 11 settembre, dalle 8, il passaggio a livello ferroviario di via Battisti, ad Arcore, abbasserà le sbarre definitivamente. Questo è quanto recita l’ordinanza emessa venerdì scorso dal Comune.

Chiusura annunciata da tempo

Un provvedimento annunciato da tempo dall’Amministrazione comunale e che ora trova compimento. Come noto, infatti, la Giunta guidata da Rosalba Colombo aveva deciso, in accordo con Rfi Italia di chiudere il passaggio su binari lungo la strada che da Oreno porta verso il centro di Arcore. Tra i motivi addotti anche la pericolosità di quel punto teatro anche di incidenti.

Realizzato il sottopasso ciclopedonale

Nel frattempo l’Amministrazione ha dato corso, non senza polemiche, alla realizzazione di un sottopassaggio ciclopedonale a poche decine di metri di distanza. Gli automobilisti che vorranno invece raggiungere il centro, dall’11 settembre dovranno svoltare in via De Gasperi, imboccare il sovrappasso all’altezza della Peg Perego e da qui raggiungere via Casati.

