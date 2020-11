Il Piano Marshall porta quasi 4 milioni nelle casse della Provincia. Fondi dalla Regione a sostegno di investimenti su ponti e infrastrutture a Monza e in Brianza.

Tre milioni e 858mila euro in arrivo nelle casse della Provincia MB a sostegno della ripresa economica per investimenti su ponti ed infrastrutture.

Regione Lombardia ha deliberato nei giorni scorsi l’aggiornamento del programma di interventi definito “Piano Marshall” con l’assegnazione dei finanziamenti alle pubbliche amministrazioni tra il 2021 e il 2027.

“Dopo tanto tempo avremo a disposizione risorse per realizzare opere di riqualificazione attese anche dai cittadini e finanziamenti per potenziare il programma ‘Ponti sicuri’ che stiamo portando avanti per garantire la sicurezza di tutti i manufatti che attraversano le nostre strade provinciali” ha sottolineato il presidente Luca Santambrogio.

La Provincia MB ha avviato un dialogo proficuo con Regione “che ha accolto alcune richieste che consideriamo strategiche a livello locale – ha rimarcato Santambrogio – per esempio abbiamo rinunciato ad introitare oltre un milione di euro chiedendo che fosse assegnato direttamente al Comune di Lesmo che potrà intervenire in tempi più rapidi per risolvere, con la realizzazione di una variante, un problema importante di traffico nel centro cittadino.

“Con il piano Mashall – ha concluso il presidente della Provincia – non risolveremo di certo tutti i problemi e le criticità del nostro sistema infrastrutturale, ma in questo momento così difficile, ogni centesimo che viene destinato al territorio è una goccia preziosa per non fermare la Brianza”.

Al sistema della viabilità Regione Lombardia ha assegnato 1.800.000 euro così suddivisi:

800.000 euro entro il 2023 per la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la SP45 “Villasanta – Vimercate”, pk 3+140, all’intersezione tra via Oreno e via del Salaino, nel Comune di Vimercate;

800.000 euro entro il 2024 per la Realizzazione di nuova rotatoria lungo la SP200″Villasanta – Vimercate”, pk 2+750, all’intersezione con via santa Maria Molgora, nel Comune di Vimercate

Sono destinati direttamente al Comune di LESMO 1.100.000 euro entro il 2022 per la realizzazione nuova strada di collegamento tra la SP7 “Villasanta – Lesmo” in Comune di Lesmo e la SP154 “Lesmo – Besana” in Comune di Correzzana

A supporto dell’operazione ponti sicuri sono state assegnati 2.258 milioni euro così suddivisi:

300.000 euro entro il 2023 per SP 131 var “Cinisello B. – Nova” – Interventi di rispristino del ponte sul canale Villoresi in Comune di Nova M. – pista ciclabile

300.000 euro entro il 2023 per SP 131 var “Cinisello B. – Nova” – Interventi dirispristino del ponte di viale della Repubblica nel Comune di Muggiò

308.000 euro entro il 2023 su SP 135 “Arcore – Seregno” – Interventi di rispristino del ponte di Rio Pegorino

250.000 entro il 2023 per manutenzione straordinaria sul ponte su torrente Certesa in comune di Meda

300.000 euro entro il 2023 per manutenzione straordinaria del ponte su torrente Seveso in comune di Barlassina

800.000 euro entro il 2023 su SP 102 “Giussano – Fornaci” – Interventi di rispristino del ponte, intersezione con SS36 (km 29+200) in Comune di Giussano.

