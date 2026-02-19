Il piromane di Paina colpisce ancora: bruciati cassonetti all’oratorio

Pompieri e carabinieri mercoledì sera a Paina di Giussano per l’ennesimo incendio di rifiuti: è il sesto episodio in pochi mesi. E’ caccia al piromane.

A fuoco i cassonetti

Nel mirino, questa volta ci è finito l’oratorio e a finire letteralmente in fumo sono stati i cassonetti dei rifiuti. Il piromane di Paina colpisce ancora.

Mercoledì sera, 11 febbraio, attorno alle 23, qualcuno si è «divertito» a dare fuoco ad alcuni cassonetti dell’immondizia che si trovavano dietro il salone polifunzionale, nella parte laterale dell’edificio.

Le fiamme si sono allargate velocemente, annerendo parte del muro e lasciando una ben visibile scia sulla facciata. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri che in poco tempo hanno spento l’incendio e sono subito arrivati anche i carabinieri.

I precedenti

La frazione non è purtroppo nuova a certi episodi e dietro a questi vandalismi e incendi, potrebbe infatti esserci la stessa mano, quella del piromane che già in altre occasioni si è divertito a bruciare cestini per strada. L’ultima volta è successa a novembre, quando un uomo in bicicletta è stato avvistato, di notte, nei pressi dell’arco della Pace, in pieno centro, vicino alla chiesa, a dare fuoco a cestini dell’immondizia, ai cartoni lasciati per strada e a manifesti sui muri.

Per ben quattro volte il piromane aveva già creato disagi e danni, sempre in centro e sempre con le stesse modalità, mettendo in allerta i residenti, ma anche le forze dell’ordine che hanno immediatamente avviato indagini.

Le indagini e le telecamere

Questa volta però grazie all’attività investigativa in corso, potrebbero esserci degli sviluppi importanti: da quanto risulta infatti, grazie alle immagini di video sorveglianza presenti in oratorio e nella zona limitrofa, ma anche grazie ad alcune testimonianze raccolte sul posto, subito dopo il gesto vandalico, i militari potrebbero essere vicini all’identificazione del responsabile.

Le immagini registrate dalle telecamere avrebbero ripreso il piromane, e alcuni giovani che si trovavano al bar dell’oratorio l’avrebbero anche riconosciuto. Sembrerebbe essere un uomo residente proprio in frazione, già noto alle forze dell’ordine.

Da tempo i Carabinieri starebbero indagando su questi episodi ripetuti e su segnalazione di alcuni residenti che nei mesi scorsi avevano avvistato il piromane in bicicletta dare fuoco a cestini per strada .

La stessa cosa sembra essere successa anche mercoledì sera: alcuni ragazzi l’avrebbero visto e questa volta anche le telecamere potrebbero incastrarlo e consegnarlo alla Giustizia.