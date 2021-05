Il Premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza regionale, sarà conferito al Cardinale Giovanni Battista Re, ma anche alla memoria dell’Ambasciatore Luca Attanasio ucciso a febbraio in un attentato in Congo e presidente onorario dell’Associazione Mama Sofia che, fondata dalla moglie Zakia Seddiki, presta assistenza ai bambini congolesi. La notizia è stata data nella mattinata di oggi, mercoledì 26 maggio, da Regione Lombardia.

Premio Rosa Camuna: riconoscimento al Cardinale Giovanni Battista Re

“E’ per tutti noi una gioia oltre che una grande soddisfazione insignire quest’anno il Cardinale Giovanni Battista Re del Premio Rosa Camuna, il riconoscimento che Regione Lombardia attribuisce annualmente ai cittadini, alle associazioni e a tutti coloro che si sono contraddistinti per il loro impegno e hanno portato in alto il nome della nostra Regione” – ha detto il Presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi:.

Il premio sarà consegnato venerdì 28 maggio nel corso di una cerimonia all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Lombardia, in occasione della ricorrenza della battaglia di Legnano.

“Il Cardinale Giovanni Battista Re, grazie alle sue particolari attitudini e alle sue spiccate virtù, ha raggiunto i massimi vertici ecclesiastici, dimostrando e conservando sempre grande attaccamento alle sue radici montane e profondo senso di appartenenza al territorio camuno- sottolinea il Presidente Fermi – Uomo di fede profonda, cittadino attento e premuroso con tutti, si esprime con franchezza interagendo e rapportandosi con umiltà, semplicità di modi e grande disponibilità”.

La candidatura del Cardinale Re è stata promossa tra gli altri dal Comune di Borno e dai Consiglieri regionali bresciani Claudia Carzeri, Viviana Beccalossi, Alessandro Mattinzoli, Gabriele Barucco e Francesco Ghiroldi.

Il Premio Rosa Camuna alla memoria all’Ambasciatore Luca Attanasio

Come detto in apertura dell’articolo lo stesso riconoscimento sarà conferito anche alla memoria dell’Ambasciatore Luca Attanasio, limbiatese, ucciso a febbraio in un attentato in Congo.

Non solo: la stessa onorificenza sarà consegnata alla società Briantea 84 di Cantù la cui squadra di basket di atleti in carrozzina da oltre 35 anni consegue successi in Italia e all’estero dimostrando come lo “lo sport non abbia limiti”.

E a Confartigianato Imprese Bergamo che si è particolarmente prodigata durante la pandemia in particolare nella realizzazione dell’ospedale da campo che ha visto impegnati oltre 250 artigiani. E ancora a Carla Giada Lonati, direttrice di Casa Vidas e di Casa Sollievo Bambini nei cui hospice sono stati curati oltre 2mila malati alleviando la solitudine delle rispettive famiglie e fornendo loro un aiuto e un sostegno concreto.

In occasione della cerimonia di premiazione saranno conferite anche 10 menzioni speciali e alcuni premi speciali del Presidente della Giunta regionale.