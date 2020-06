Il racconto del piccolo Leonardo diventa un libro

Il racconto del piccolo Leonardo Villa diventa un libro. Scritto durante la quarantena, è stato stampato e rilegato dal Comune di Concorezzo.

L’opera del piccolo scrittore concorezzese, intitolata “Il viaggio fantastico di Piccolino”, è stata scritta nel corso della quarantena con l’aiuto dei genitori e dei nonni. Il giovane scrittore, di soli 5 anni, ha poi inviato la sua favola al Comune di Concorezzo, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’assessorato all’Istruzione “Diario di una quarantena”: il risultato ha piacevolmente sorpreso l’assessore Gabriele Borgonovo, che ha deciso di donare a Leonardo una copia stampata e rilegata del racconto. La consegna è avvenuta questa mattina, giovedì 11 giugno, in Sala di Rappresentanza del Comune, alla presenza dei genitori e della stampa.

“Quello di oggi è stato un momento emozionante e inusuale dopo questo periodo così difficile – ha commentato l’assessore Borgonovo – L’entusiasmo del piccolo Leonardo ha contagiato le persone presenti. Ci ha anticipato anche che sta lavorando al suo prossimo libro e la nostra Amministrazione sarà ben lieta di essere ancora una volta al fianco del giovane concorezzese in questo suo percorso alla scoperta di questa passione per la scrittura. E’ importante sottolineare come, anche in un momento di incertezza come questo, i più giovani siano riusciti a dare spazio alla loro creatività insegnandoci come ogni situazione possa avere differenti risvolti nelle nostre vite e come la speranza sia una chiave per affrontare anche i momenti più drammatici”.