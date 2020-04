Il raduno dei bulldog di tutta Italia è social

Il raduno degli amanti dei bulldog di tutta Italia diventa social. E’ per domani, domenica 5 aprile l’appuntamento con il primo Virtual Bulldog day.

L’idea di un raduno virtuale è di Matteo Gavioli, di Cesano Maderno, presidente del Cabi, il Club Amatori Bulldog Inglese,il più grande gruppo di amanti della razza.

“L’idea è quella di condividere con centinaia di appassionati da tutto lo Stivale l’amore per il proprio amico a quattro zampe nonostante il domicilio forzato per il Coronavirus, attraverso foto, video e interventi in diretta, ascoltando e commentando live le esperienze e i consigli di numerosi esperti del mondo cinofilo e personaggi noti accomunati da un grande amore, quello per il bulldog inglese” spiega Gavioli.

Ventitré edizioni nelle maggiori città italiane

Dopo ventitré edizioni di Bulldog day nelle maggiori città italiane, a riunire ancora una volta tutti gli appassionati in un pomeriggio completamente dedicato all’amore per questa splendida razza sarà il canale Instagram ufficiale del Club, @clubamatoribulldoginglese. Appassionati da tutta Italia, esperti, scrittrici, veterinari e volti noti tra cui giornalisti, fotografi e bartender, tutti uniti dall’amore per i bulldog, si uniranno per il primo raduno cinofilo live. L’appuntamento è alle 15.

Protagonisti dell’evento gli amanti della razza

Tra i protagonisti dell’evento social ci saranno la giornalista Francesca Delogu, direttrice della rivista Cosmopolitan che ha vissuto bellissimi anni accanto al suo amato Tyson, e Susanna Barbaglia, bull-mamma di Theo e autrice di “Facce da sballo”, un libro che racconta dalla A alla Z la vita con un bulldog. A testimoniare il proprio amore per i bulli anche il famoso campione del mondo di flair bartending Bruno Vanzan, bull-papà del simpatico Gennaro, e il fotografo delle star Mario Gramegna, che sarà live con il suo Peppino, protagonista indiscusso di “Riccanza – Vita da cani” su Mtv. A fornire preziosi consigli sulla cura e il benessere dei bulli ci penserà invece la veterinaria Valentina Chiapatti, mentre a testimoniare l’impegno del rescue della razza saranno presenti le volontarie di English Bulldog Rescue Italia, che racconteranno il loro lavoro per i bulli meno fortunati e mostreranno gli esemplari in attesa di una famiglia. Porteranno la loro esperienza in diretta anche Emi Nava, autrice di “Sole”, volume in cui racconta il proprio amore per un bullo, e Viviana Re Fraschini, autrice di “Mister Pio – Memorie di un bulldog”, libroche racconta cosa significa vivere ogni giorno con un vero e proprio “generatore d’amore”.