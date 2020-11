Il rione Bergamo piange il suo decano

Il rione Bergamo è in lutto: si è spento venerdì Dante Osti, colonna portante della comunità. Era una figura conosciuta in tutta Bellusco.

Si è spento venerdì, vinto dall’acciacchi dell’età, a 95 anni Dante Osti, colonna portante di uno dei rioni che ogni anno partecipa al Palio di Santa Giustina. Un Palio in cui Osti recitava un ruolo molto attivo.

«E’ sempre stato uno degli ideatori e dei creatori del carro del nostro rione – raccontano gli attuali costruttori del carro – Ha iniziato fin dai primi anni del Palio, continuando a dare il suo contributo finché la salute glielo ha concesso. Recentemente il suo impegno si era un po’ diradato, ma appena poteva passava in laboratorio per controllare come procedeva la costruzione del carro. Era stato così anche lo scorso anno, ultima edizione “normale” prima di quella del 2020 in cui i carri sono stati sostituiti dalle installazioni per via del coronavirus”.