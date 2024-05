Il rione Madonnina saluta Monica, storica volontaria

Da anni combatteva contro la malattia e venerdì si è spenta all’hospice di Giussano, circondata dall’affetto della sua famiglia. Grande cordoglio a Verano per la scomparsa di Monica Allievi, 58 anni, storica volontaria del rione Madonnina.

Oggi i funerali

Si svolgeranno, oggi pomeriggio - 13 maggio - nella chiesa parrocchiale di Verano, i funerali di Monica Allievi, 58 anni, storica volontaria del rione Madonnina. Da anni combatteva contro la malattia e venerdì si è spenta all’hospice di Giussano. Grande cordoglio in paese per la sua scomparsa.

Volontaria molto attiva

Mamma di due figli Andrea e Matteo, sposata con Giancarlo Crippa, viveva al rione Madonnina. Una donna forte e coraggiosa, molto conosciuta a Verano. Faceva parte del gruppo di volontari del rione, del Gruppo missionario ed era molto attiva in parrocchia.

Una volontaria impegnata per il bene del suo paese, ma anche grande camminatrice. Amava fare lunghe passeggiate con le amiche, con il marito e la si vedeva spesso in giro a camminare in paese e lungo il Lambro.

