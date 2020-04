Il Rotary dona 10.000 mascherine al San Gerardo. Operazione resa possibile anche grazie all’aiuto di aziende che conoscono l’operato del Distretto 2042 in ambito umanitario.

Il Rotary dona 10.000 mascherine al San Gerardo

La task force Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042, costituita su iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini, ha portato al recupero di 10.000 mascherine FFP2 destinate all’ospedale San Gerardo di Monza. Un aiuto importante per la struttura sanitaria monzese che sta combattendo l’epidemia fin dai suoi esordi.

L’operazione è stata resa possibile anche grazie al contributo dei Rotary Club del territorio e alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono l’operato del Distretto in ambito umanitario.

Le mascherine consegnate l’8 aprile

Le mascherine, dopo le operazioni di sdoganamento, sono state ritirare dall’ospedale stesso l’8 aprile scorso e nuovi dispositivi di protezione sono in arrivo grazie all’impegno del Rotary Distretto 2042, finalizzato alla ricerca di materiale sanitario da distribuire a ospedali, Ats, strutture di soccorso e socioassistenziali del territorio.

“Siamo felici di poter dare una mano”

Commenta così le operazioni l’ex Governatore del Distretto 2042, Gilberto Dondé, a nome dei Club monzesi: “Il nostro obiettivo è dare il massimo supporto a chi ogni giorno combatte in difesa della salute pubblica in questo momento di enorme difficoltà. Siamo felici di poter dare una mano a questa struttura che sta vivendo una situazione di emergenza che merita la nostra attenzione e il nostro aiuto nel fornire tutti gli strumenti possibili per tutelare al meglio pazienti e operatori sanitari”.

TORNA ALLA HOME PAGE