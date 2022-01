Il San Gerardo perde un'ex infermiera "d'oro"

macherio

Lutto per la scomparsa di Assunta De Maglie, moglie del presidente della Protezione civile Vincenzo Zaniboni.

Una donna molto generosa che ha fatto del suo lavoro anche una grande passione. Lutto in paese per la scomparsa di Assunta De Maglie, ex infermiera professionale all’ospedale San Gerardo di Monza. Aveva 76 anni.

Ex infermiera

Assunta lascia l’adorato marito Vincenzo Zaniboni, presidente della Protezione civile di Macherio-Sovico, con il quale era sposata da 50 anni, 3 figli e due nipoti. Era originaria di Cocumola, in provincia di Lecce. Si era trasferita in Brianza quando aveva 15 anni insieme a una sorella. "Ha iniziato a lavorare in Clinica Zucchi come inserviente - racconta il marito - In seguito ha frequentato la scuola per diventare infermiera generica, poi professionale, fino a diventare capo sala. Quando l’ho conosciuta lavorava in sala parto alla Clinica Zucchi. Poi quando ha aperto Villa Serena a Monza è stata assunta lì, per poi essere trasferita in ospedale, nel reparto Geriatria, dove ha lavorato per tantissimi anni ed è stata anche capo sala".

Medaglia d'oro

Un impegno che le è valso anche un importante riconoscimento nella sua carriera ovvero l’attestato di benemerenza con medaglia d’oro per i 23 anni di infermiera professionale all’ospedale San Gerardo di Monza, consegnata il 10 giugno del 1990. "Era tanto appassionata al suo lavoro - ricorda ancora il marito trattenendo a stento le lacrime - Cercava di non affezionarsi troppo ai pazienti perché sapeva che in quel reparto si arriva all’ultimo stadio della vita. Eppure, tante volte la vedevo piangere per qualcuno che veniva a mancare. Perché lei era così, una donna generosa che ha sempre aiutato tutti senza chiedere nulla in cambio. E quando, lo scorso anno, si è ritrovata lei paziente di quel reparto dove per tanti anni ha lavorato, è stata trattata come una regina da medici e infermieri che, come famiglia, vorremmo ringraziare di cuore".

