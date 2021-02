Il senatore Pellegrini nuovo membro del Csen Coni

Il senatore della Lega Emanuele Pellegrini di Carnate è entrato a far parte del consiglio regionale di Csen del Coni.

Pellegrini entra a far parte del Csen

Giovedì 25 febbraio si sono tenute presso il CONI Lombardia le elezioni per il consiglio regionale in quota enti di promozione sportiva. Per CSEN è risultato eletto il sen. Avv. Emanuele Pellegrini.