Il Sentiero delle Valli: "Una piscina"

Quando piove il Sentiero delle Valli, che collega Macherio a Bareggia, si trasforma in una piscina e diventa impraticabile.

A segnalarlo è il gruppo di centrodestra che si è fatto portavoce delle lamentele dei passanti lungo la ciclabile che collega Bareggia a Macherio. Un disagio che vive anche il gruppo di cammino, alcuni cittadini che si ritrovano il lunedì e il venerdì per una passeggiata insieme all’aria aperta.

"Quando piove siamo costretti a cambiare giro - spiegano - Noi ci passiamo tutti i venerdì ma spesso ci tocca andare da un’altra parte. Lungo il sentiero sono infatti presenti da tempo delle buche che sono sempre più profonde e a poco servono i rattoppi che vengono fatti mettendo della ghiaia. A ogni passaggio di auto o altri veicoli la situazione torna come prima. Non si potrebbe dare una sistemata a questa strada che comunque rappresenta un collegamento importante tra Macherio e la frazione di Bareggia? Tra l’altro anche l’altro sentiero, che dalla Bausch&Lomb porta a Cascina Belvedere, non è messo bene: va bene fare le opere ma poi bisogna anche mantenerle".

"Sistemare il Sentiero delle Valli è un nostro desiderio perché è una via di congiunzione pratica tra Macherio e Bareggia ed è giusto che sia percorribile da tutti" spiega Franco Redaelli, candidato sindaco a Macherio della lista "Centrodestra per Franco Redaelli sindaco" alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio. "Il Sentiero delle Valli è un sentiero e tale deve rimanere - ha sottolineato il vicesindaco uscente, Silvia Vitagliani, candidato sindaco di “Progetto Macherio Bareggia” - Non è asfaltabile e noi periodicamente interveniamo coprendo le buche con la ghiaia. Seconda cosa, il Sentiero verrà deturpato dal passaggio di Pedemontana, per cui è inutile intervenire adesso".