Il sindaco di Biassono chiede di ripristinare la naja. Luciano Casiraghi, fondatore del Gruppo alpini in paese, ritiene sia l’unico modo “per salvare” le Penne nere.

Il colpo di scena si è avuto al termine dell’incontro organizzato dal segretario provinciale della Lega Monza Brianza Andrea Villa per discutere dell’emergenza Covid. “In Prima linea con la pandemia” il titolo dell’iniziativa che ha visto confrontarsi da remoto sindaci e amministratori lumbard del territorio.

A moderare la serata Valentina Besana, assessore alla Cultura di Veduggio. L’incontro si avviava ormai a conclusione quando Besana ha lasciato la parola per un ultimo intervento al sindaco di Biassono Luciano Casiraghi ed è stato a quel punto che il primo cittadino ha mostrato il cappello d’alpino, lui che ha fondato e fa parte di un Gruppo alpini, e fatto il suo accorato intervento.

“Saluto Mauro Capitanio (che partecipava al dibattito ndr) e mi rivolgo a suo fratello, l’onorevole Massimiliano Capitanio, perché presenti una mozione in Parlamento per ripristinare il servizio militare perché altrimenti fra qualche anno, fra un po’ di anni non avremo più gli Alpini. E’ una forza importante che abbiamo nel nostro Paese e dobbiamo tenere alto il valore degli Alpini, sempre alto in qualunque occasione, dal divertimento alle calamità naturali”.

Alpini, come è stato ribadito da più amministratori durante il dibattito, non ultimo dal sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che sono sempre pronti a dare una mano ai Comuni, alla cittadinanza, come è successo anche in occasione del lockdown e più in generale di questa pandemia.

Alla richiesta di Casiraghi il sindaco Capitanio ha annuito, mentre Villa ha raccolto l’appello: “E’ un appello molto, molto importante. E’ giusto che portiamo avanti un’azione politica per salvare questo Corpo, segno distintivo importante per la nostra zona; un patrimonio sociale e culturale che non dobbiamo perdere”.

Ora la palla tocca a Massimiliano Capitanio, ma del resto già qualche mese fa, in piena pandemia, anche il leader della Lega Matteo Salvini aveva avanzato l’idea di riproporre la leva obbligatoria.

Nella foto il momento in cui, cappello da Alpino in mano, il sindaco di Biassono fa la sua richiesta.

