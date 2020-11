Il sindaco di Concorezzo Capitanio è in isolamento

Il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio è in isolamento, nella sua abitazione, a causa del Covid-19.

A confermare l’indiscrezione, che era circolata in città già da ieri mattina, sabato 31 ottobre 2020, è stato lo stesso primo cittadino attraverso un videomessaggio che Capitanio ha postato sul suo profilo Facebook.

Il sindaco ha fatto anche un bilancio sui dati riguardanti il numero di positivi in città.

“A Concorezzo, in questo momento, il numero di cittadini risultati positivi al coronavirus è salito a 200, mentre i ricoverati sono sotto la decina – ha spiegato Capitanio – Invece 54 concittadini sono in sorveglianza attiva e abbiamo registrato un solo decesso. E’ importante seguire tutte le precauzioni ma devo dire che il numero elevato di positivi è anche il frutto della rete di monitoraggio e controllo che in città è molto attiva. E’ un dato che dobbiamo guardare con molta attenzione ma, al tempo stesso, è così elevato anche perchè è elevato il numero di tamponi effettuati”.

“Per quanto riguarda il mondo della scuola al momento abbiamo numeri stabili sulla scuola media: 8 classi sono in isolamento, 13 ragazzi e 7 docenti positivi al Covid-19 – ha sottolineato il sindaco – Per le scuole elementari abbiamo 3 classi della scuola Marconi in isolamento e una classe della scuola elementare di via Ozanam in quarantena. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia i tre plessi cittadini (“Falcone e Borsellino”, via Verdi e 25 aprile) hanno tutti quanti una classe in quarantena. Abbiamo ancora una bolla in isolamento all’Asiletto e all’asilo Paperotti, mentre è rientrata quella della Coccinella e tutti i bambini sono risultati negativi”.