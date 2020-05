Il sindaco di Desio ai ragazzi “Attenzione, evitate i ritrovi”. Roberto Corti fa un bilancio dei comportamenti a Desio nei primi giorni della Fase 2 “Ci sono alcuni aspetti da puntualizzare”.

Il sindaco di Desio ai ragazzi “No ai ritrovi con gli amici”

E’ una fase delicatissima la Fase 2. Perché lascia in mano al senso di responsabilità di ogni cittadino la possibilità che tra due settimane i contagi rimangano costanti o migliorino, oppure si ritorni ad un aumento.

Lo ha ribadito anche il sindaco di Desio, Roberto Corti, che ieri sera, giovedì 7 maggio, è tornato a parlare in un video-messaggio ai suoi concittadini.

I dati aggiornati

“Ad oggi siamo a quota 274 positivi accertati a Desio dall’inizio dell’epidemia. Fortunatamente le persone guarite o gestite a domicilio in autonomia sono tante, circa 160. I decessi certificati Covid sono invece 25. Anche nella Rsa il monitoraggio è costante e i tamponi si stanno continuando a fare con frequenza. Oltre ai positivi – aggiunge Corti – la nota positiva è che qualcuno inizia a negativizzarsi. Inoltre non tutti i positivi sono sintomatici”.

Chiarimenti sulla Fase 2

“Da lunedì abbiamo iniziato questa Fase 2 – continua il sindaco – e ci sono da puntualizzare alcune cose: certo la situazione sta migliorando ma non dobbiamo dimenticarci che il fatto che si possa diffondere il virus o meno dipende da noi”.

La Fase 2 non è un liberi tutti, ha spiegato Corti, “e qualcuno questa cosa non l’ha capita. Non sono state liberalizzate tutte le possibilità di movimento. Le aree verdi sono state aperte ma questo non vuol dire che ci posso andare a giocare a pallone o che mi posso ritrovare con gli amichetti, perché questo sta succedendo: le regole del distanziamento continuano ad essere in vigore” – ha sottolineato il primo cittadino.

Corti si è rivolto quindi in particolar modo ai ragazzi e agli adolescenti che, dopo due mesi di isolamento, sicuramente scalpitano per poter tornare ad avere un minimo di libertà e magari poter rivedere qualche amico.

“Ragazzi correte il rischio di portare a casa il virus”

“La responsabilità è soprattutto bersi i ragazzi: attenzione perché correte il rischio di portare a casa il virus ai vostri genitori e ai vostri nonni – ha ribadito il sindaco – Posso capire il vostro desiderio ma non è il momento del liberi tutti. Le cose altrimenti possono peggiorare”.

Qui il video integrale:

TORNA ALLA HOME